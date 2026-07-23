Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ehepaar wird Opfer von "Goldketten-Masche"

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen warnt vor der sogenannten "Goldketten-Masche". Die Masche des Trickdiebstahls ist nicht neu, tritt aktuell aber im Kreis Recklinghausen und in der Stadt Bottrop wieder häufiger auf.

Am Dienstagvormittag wurde ein Ehepaar aus Recklinghausen (beide 59 Jahre alt) auf der Bochumer Straße Opfer dieser Masche. Die Eheleute waren zu Fuß unterwegs, als sie von drei unbekannten Personen angesprochen und nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt wurden. Während das Paar mit der Wegbeschreibung abgelenkt war, gelang es den Unbekannten, unbemerkt Goldketten zu stehlen. Stattdessen legten sie dem Paar Modeschmuck um den Hals, sodass der Diebstahl zunächst unbemerkt blieb. Erst später stellten die Eheleute fest, dass ihre echten Schmuckstücke weg waren. Am Mittwoch informierten sie die Polizei.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann. Sie konnten nur grob beschrieben werden: Eine der Frauen soll ein Art hellroten, bis zum Boden reichenden Schleier und auffällige Ketten im Haar getragen haben. Die andere Frau war ähnlich gekleidet. Der Mann trug eine offene Weste, hatte einen "Schnauzbart" und trug einen Ring am Finger.

Die Polizei bittet Zeugen, die die beschriebenen Personen am Dienstagvormittag (gegen 10 Uhr) gesehen oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bochumer Straße gemacht haben, sich zu melden. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Lassen Sie sich von fremden Personen nicht in längere Gespräche verwickeln und achten Sie auf ausreichend Abstand. Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte versuchen, Sie zu berühren oder Ihnen Schmuck anzulegen. Wertgegenstände wie Goldketten sollten möglichst verdeckt getragen werden.

Weitere Infos zum "Goldketten-Trick" finden Sie auch im angehängten Flyer oder auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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