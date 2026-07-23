Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herne/Gelsenkirchen/Dortmund/Lünen/Düsseldorf: Durchsuchungen und Festnahmen nach Verfahren wegen Waffenhandels

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Recklinghausen (ots)

Nach monatelangen, verdeckten Ermittlungen der Polizei Recklinghausen und der Staatsanwaltschaft Bochum wurden in der vergangenen Woche (Donnerstag, 16. Juli) um 14:15 h in Herne vier Männer auf einem Parkplatz durch eine Spezialeinheit festgenommen. Den Festgenommenen wird illegaler Waffenhandel vorgeworfen. In einem Fahrzeug fanden die Polizisten fünf scharfe Schusswaffen und ein Magazin eines Sturmgewehrs. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Ein Festgenommener wurde leicht verletzt. Im Anschluss an die Festnahme wurden acht Durchsuchungsbeschlüsse (Wohnungen und ein Café in Recklinghausen) in den Städten Recklinghausen, Gelsenkirchen, Paderborn, Düsseldorf, Dortmund, Lünen und Herne vollstreckt und weitere Personen festgenommen. Bei den Durchsuchungen in Gelsenkirchen und Herne wurden ebenfalls Spezialeinsatzkräfte eingesetzt. Die Ermittler nahmen sechs Personen (44-Jähriger aus Paderborn, 23-Jähriger aus Herne, 43-Jähriger ohne festen Wohnsitz, 41-Jähriger aus Lünen, 36-Jähriger aus Düsseldorf und einen 45-Jährigen aus Recklinghausen ) fest. Der Recklinghäuser, der Paderborner, der Herner und der Mann aus Düsseldorf wurden am vergangenen Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Bochum vorgeführt. Mittlerweile sitzen die vier Männer in Untersuchungshaft. Bei den Durchsuchungen wurden noch Munition, Handys und Drogen sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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