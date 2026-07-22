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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall - Autofahrer flüchtet und wird von Polizei gestellt

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht konnte eine Anwohnerin der Langenbochumer Straße einen lauten Knall hören. Als sie daraufhin aus dem Fenster schaute, konnte sie ein verunfalltes Auto und einen Mann, der offenbar flüchtete, wahrnehmen. Die Polizei konnte den Autofahrer kurzer Zeit später stellen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 39-Jährige aus Herten die Langenbochumer Straße in Richtung Feldstraße, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam von der Straße ab und stieß zunächst mit einem Verkehrsschild und danach mit einem größeren Stein zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Daraufhin stieg der Mann aus und rannte davon. An der Polsumer Straße konnten die Einsatzkräfte den Hertener antreffen. Er war leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Es ergab sich außerdem der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Polizei stelle das Auto sicher. Zur Schadenssumme kann bislang nichts gesagt werden. Für die Suche nach dem 39-Jährigen setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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