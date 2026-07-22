Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei hofft nach Einbruchsversuch auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Schleusenstraße einzubrechen. Die Täter hebelten zunächst ein Gartentor auf und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend hebelten sie an Fenster und Türen - ins Wohnhaus schafften sie es nicht. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Eine Überwachungskamera konnte im Tatzeitraum (00:38 Uhr - 01:15 Uhr) zwei tatverdächtige Männer erfassen. Beide werden auf ca. 20-25 Jahre geschätzt. Einer war komplett hell bekleidet, der andere Mann trug eine dunkle Hose und eine Helle Jacke mit Reflektoren am Kragen.

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Kripo Hinweise entgegen.

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