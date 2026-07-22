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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin übergibt nach "Schockanruf" Bargeld

Recklinghausen (ots)

Am Montag waren an der Brassertstraße mutmaßliche Betrüger unterwegs. Eine Seniorin aus Marl erhielt gegen 11:30 Uhr einen "Schockanruf". Die unbekannte Anruferin gab in russischer Sprache an, dass die Tochter der Seniorin festgenommen worden ist. Sie soll angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Nach einer höheren Geldzahlung soll die Tochter freigelassen werden. Gegen 16 Uhr kam ein unbekannter Mann zur Seniorin nach Hause und holte das Bargeld ab.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Etwa 1.75m groß
   -	Etwa 40 Jahre alt
   -	Dunklere Hautfarbe
   -	Sprach russisch

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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