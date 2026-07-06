Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Zwei Simsons aus Garage gestohlen
Pasewalk (ots)
Am Freitag, dem 3. Juli 2026, wurde die Polizei in die Bahnhofstraße nach Pasewalk gerufen. Es soll zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen sein.
Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einer Garage im Zeitraum vom Donnerstag, dem 2. Juli 2026, 23:30 Uhr, bis zum Freitag, dem 3. Juli 2026, 07:45 Uhr. Hierbei entwendeten sie zwei Kleinkrafträder der Marke Simson. Es handelt sich einmal um den Typ "S51" und einmal um den Typ "Schwalbe". Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro.
In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wir im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofsstraße in Pasewalk beobachtet oder Hinweise zum Verbleib der Simsons oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 2200 zu melden. Hinweise können zudem über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.
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