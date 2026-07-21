Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach mutmaßlichem Dieb erledigt

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Recklinghausen (ots)

Seit Donnerstag suchte die Polizei mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen, der ein Portemonnaie gestohlen und mit der EC-Karte Geld abgehoben haben soll. Der Mann auf dem Foto konnte durch Zeugenaussagen identifiziert werden. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich somit erledigt. Wir danken für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum, das veröffentliche Foto zu löschen.

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