Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Schockanruf - Senioren um Erspartes gebracht

Recklinghausen (ots)

Auf der Imbuschstraße sind Senioren aus Waltrop auf die Betrugsmasche "Schockanruf" hereingefallen. Am Montag gegen 15 Uhr erhielt ein Ehepaar einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als ihr Sohn ausgab. Er gaukelte den Senioren vor, Geld für eine Behandlung zu benötigen, da er aufgrund einer Erkrankung im Krankenhaus liege. An der Stegerwaldstraße übergab die Seniorin daraufhin das Geld an eine unbekannte Frau. Die "Abholerin" kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 28 Jahre alt

- blonde Haare im Zopf gebunden

- beiges Oberteil und blaue Jeans

Die Polizei hofft auf Zeugen, die in dem Bereich unterwegs waren und Hinweise zu der unbekannten Frau geben können. Hinweisnummer: 0800/2361 111

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. Seien Sie skeptisch, wenn Sie solch einen "Schockanruf" bekommen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten und legen Sie sofort auf. Außerdem wird die Polizei niemals um Geldbeträge bitten. Übergeben Sie auch keine Geldbeträge einer unbekannten Person. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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