Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung nach mutmaßlichem Ladendieb beendet

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Recklinghausen (ots)

Seit dem vergangenen Freitag suchte die Polizei mit einem Foto nach einem Mann, dem vorgeworfen wird Druckerpatronen aus einem Elektromarkt (Bergstraße) entwendet zu haben. Zu der Tat kam es im Mai des laufenden Jahres.

Der Mann auf dem Foto konnte durch Zeugenhinweise identifiziert werden. Die Fahndung ist somit beendet.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

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