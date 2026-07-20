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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann verhält sich nach Unfall aggressiv und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der an einem Unfall auf dem "Lippe-Deich" beteiligt gewesen ist. Dort kam es am Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern.

Gegen 19:00 Uhr war ein 47-Jähriger aus Dorsten mit seinem Mountainbike auf dem Schotterweg in Richtung Hervest unterwegs. Im Bereich "Hohenkamp" kam ihm ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Mountainbike entgegen. Der Dorstener versuchte mehrfach auf sich aufmerksam zu machen und dem Mann auszuweichen, einen Zusammenstoß konnte er aber nicht verhindern. Durch die Kollision stürzten die beiden Männer und rollten zusammen den Deich herunter. Plötzlich wurde der Unbekannte aggressiv und fing an, den 47-Jährigen zu schlagen. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrrad in Richtung "Pliesterbecker Straße". Der Dorstener wurde leicht verletzt, benötigte vor Ort aber keine ärztliche Behandlung.

Der flüchtige Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40-45 Jahre alt - ca. 1,80 - 1,85 Meter - kurze, dunkelblonde Haare - schlank - Schalke -Trainingsjacke - kurze Jeansshorts - türkises E- Mountainbike

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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