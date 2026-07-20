Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Freitag zwischen 16 Uhr - 18 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Borghagener Straße verschafft. Sie öffneten gewaltsam ein Bürofenster und durchsuchten diverse Räume und Schränke. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einer hochwertigen Uhr. Zuvor konnte die angebrachte Kamera an der Hauseingangstür eine weibliche Person erfassen. Ob sie in Zusammenhang mit der Tat steht, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Personenbeschreibung:

- Braune Haare zum Dutt gebunden

- Korpulenter Körperbau

- Trug eine medizinische Maske vor Mund und Nase

- Blaue Cappy

- Rosa Oberteil

- Leggings in Zebramuster

- Schwarze Schuhe mit weißen Socken

An der Frankenstraße ist es zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Am Sonntagnachmittag (15:45 Uhr) verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Sie durchsuchten Schränke und diverse Behältnisse. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit Schmuck. Durch eine aufgestellte Kamera konnten die Täter erfasst werden.

Personenbeschreibung:

1.Person

- Männlich

- Etwa 35-45 Jahre alt

- Schwarze Haare

- Vollbart

- Trug eine Sonnenbrille

- Hellblaues Langarmhemd

- Kurze Hose (weiß/beige)

- Schwarze Handschuhe

2.Person

- Männlich

- Etwa 35-45 Jahre alt

- Schwarze Haare

- Vollbart

- Trug eine Sonnenbrille

- Hellblaues Langarmhemd

- Dunkle lange Hose

- Schwarzer Rucksack mit orangen/roten Akzenten

- Armbanduhr am rechten Handgelenk

Haltern am See:

Unbekannte Täter wollten sich am Freitag gegen 23:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus auf dem Lohkamp verschaffen. Durch die Geräusche wurden die Anwohner wach und schalteten das Licht an. Daraufhin flüchteten die Täter ohne ins Haus gelangt zu sein.

Marl:

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Haus auf der Stargarder Straße. Sie gelangten durch das Einschlagen von zwei Fensterscheiben ins Haus. Dort durchsuchten die Unbekannten diverse Räume. In dem Haus befindet sich eine Einliegerwohnung, welche durchs gewaltsame Öffnen eines Fensters durch die Unbekannten ebenfalls durchsucht wurde. Danach flüchteten die unbekannten Täter. Bislang können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Oer-Erkenschwick:

In einem Einkaufszentrum am Berliner Platz kam es am Sonntagmorgen (05:25 Uhr) zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen einer Schiebetür Zugang. Anschließend suchten sie den Handyshop auf und zerschlugen die Glasscheibe. Die Unbekannten durchsuchten ein Büroraum und flüchteten mit diversen Handys.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet habe, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

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