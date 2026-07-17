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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei bittet nach Einbruch um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte an der Lloydstraße. Die Hauseingangstür wurde aufgehebelt. Es wurden diverse Schränke und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Bislang können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet habe, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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