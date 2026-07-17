Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln: Polizei bittet nach Einbruch um Hinweise
Recklinghausen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte an der Lloydstraße. Die Hauseingangstür wurde aufgehebelt. Es wurden diverse Schränke und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Bislang können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.
Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet habe, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.
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