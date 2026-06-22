PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bande hat es auf Kupfer abgesehen +++ Ford Fiesta gestohlen +++ An Eingangstür gehebelt +++ Junge Autofahrerin überschlägt sich

Limburg (ots)

1. Bande hat es auf Kupfer abgesehen,

Hünfelden-Kirberg, Hünfeldener Höhe, Samstag, 20.06.2026, 10:30 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen schlug eine Diebesbande auf einem Kirberger Firmengelände zu. Gegen 10:30 Uhr fuhr die vier- bis fünfköpfige Personengruppe mit einem Fahrzeug samt bulgarischer Zulassung auf das Gelände in der Straße "Hünfeldener Höhe" und entwendete von diesem mehrere Kilogramm Kupferreste. Anschließend fuhr sie in Richtung Dauborn davon.

Vom Fahrer lieg eine Beschreibung vor. Er soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein und dunkle Haare sowie einen dunklen Vollbart gehabt haben. Er trug eine dunkle Sonnenbrille sowie in dunkles Shirt.

Die Polizei in Limburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Ford Fiesta gestohlen,

Hadamar, Faulbacher Straße, Freitag, 19.06.2026, 08:50 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen kam es in Hadamar zum Diebstahl eines Fahrzeugs. Gegen 08:50 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Ford Fiesta mit den Kennzeichen "LM-GX 159" fest, dass dieser kurz zuvor von einem Parkplatz in der Faulbacher Straße gestohlen worden war. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor, daher erbittet die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 um entsprechende Mitteilung.

3. An Eingangstür gehebelt,

Hünfelden-Nauheim, Kreuzgasse, Festgestellt: Samstag, 20.06.2026, 17:45 Uhr

(fh)Einbrecher sind in der vergangenen Woche in Nauheim gescheitert. Am Samstag stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kreuzgasse frische Hebelspuren an ihrer Hauseingangstür fest und unterrichteten die Polizei. Der aktuellen Spurenlage nach war es den Tätern jedoch nicht gelungen, in das Wohnhaus einzusteigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

4. Junge Autofahrerin überschlägt sich,

Weilburg-Gaudernbach, Landesstraße 3020, Freitag, 19.06.2026, 19:50 Uhr

(fh)Am Freitagabend ist eine Autofahrerin bei Gaudernbach mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Die 19-Jährige befuhr gegen 19:50 Uhr mit ihrem Mercedes die Landestraße 3020 von Weilburg nach Gaudernbach. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich zwei Mal. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell