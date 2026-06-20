PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ mehrere Verkehrsunfallfluchten +++

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Polizei sucht Unfallstelle im Bereich Braunfels-Altenkirchen bis Weilmünster

unbekannter Unfallort, möglicherweise im Bereich der Strecke von Braunfels-Altenkirchen nach Weilmünster,

Freitag, 19.06.2026, zwischen 17:45 Uhr und 18:20 Uhr

(DM) Am Freitag, dem 19.06.2026, gegen 18:20 Uhr, meldete ein Zeuge einen alkoholisierten Fahrzeugführer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Weilstraße in Weilmünster. Der Zeuge nahm den Fahrzeugschlüssel des Pkw an sich und verständigte die Polizei. Die eingesetzte Streife stellte vor Ort frische Unfallspuren an der vorderen, rechten Fahrzeugseite des weißen BMW, unter anderem einen platten Reifen vorne rechts, fest. Nach Angaben des 27 Jahre alten Fahrzeugführers war dieser aus dem Bereich Braunfels-Altenkirchen über Möttau nach Weilmünster gefahren. Die Strecke wurde durch die Polizei mehrfach abgefahren, es konnte jedoch keine Unfallstelle festgestellt werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 bei der Polizei in Weilburg zu melden.

2. Verkehrsunfallflucht in der Grabenstraße in Limburg

Limburg, Grabenstraße,

Mittwoch, 17.06.2026, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 18.06.2026, 13:20 Uhr

Der Pkw der Geschädigten stand im Zeitraum von Mittwoch, dem 17.06.2026, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, den 18.06.2026, 13:20 Uhr, auf einem eingezeichneten Parkplatz am Straßenrand der Grabenstraße in Limburg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren das Heck des weißen Kia Ceed und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

3. Verkehrsunfallflucht in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Limburg

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße,

Donnerstag, 18.06.2026, 23:00 Uhr, bis Freitag, 19.06.2026, 19:00 Uhr

Am Donnerstag, dem 18.06.2026, um 23:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw, Ford Mondeo, am Fahrbahnrand in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Limburg. Als er am Freitag, dem 19.06.2026, gegen 19:00 Uhr, zurück zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass dieser oberhalb des hinteren, linken Radkastens beschädigt worden war. Der Sachschaden am Pkw des Geschädigten beträgt circa 2500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden in den Fällen 2 und 3 gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

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