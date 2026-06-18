PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung unter Männern +++ Fenster aufgehebelt +++ Hohen Schaden an Pkw verursacht

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung unter Männern,

Limburg, Am Steiger, Mittwoch 17.06.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(je)Am Mittwochnachmittag kam es in Limburg zu Auseinandersetzungen zwischen drei Männern. Zunächst soll ein Mann gegen 16:30 Uhr "Am Steiger" zwei weitere Männer bedroht und geschlagen haben. Gegen 17:00 Uhr sollen dann genau diese beiden Männer, den vorherigen Täter, ebenfalls "Am Steiger", niedergeschlagen haben. Alle Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

2. Fenster aufgehebelt,

Hadamar, Niederhadamar, Montag, 15.06.2026, 07:00 Uhr bis Dienstag, 16.06.2026, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein E-Zigaretten-Geschäft in Hadamar. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt hatten die Einbrecher das Geschäft in der Straße "Am Steinkreuz" aufgesucht und ein Fenster aufgehebelt. Ob die Täter den Laden auch betreten haben, ist bislang unklar. Es wurde nichts entwendet.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

3. Hohen Schaden an Pkw verursacht,

Hadamar, Hammelburg, Mittwoch, 17.06.2026, 15:50 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben im Laufe des Mittwochnachmittags ein Fahrzeug zerkratzt und dadurch einen Schaden von etwa 4.000 Euro verursacht. Zwischen 15:50 Uhr und 19:00 Uhr ließen sich die Täter an dem in der Straße "Hammelburg" abgestellten Skoda Karoq aus und zerkratzen diesen an mehreren Stellen.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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