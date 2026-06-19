PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann verletzt aufgefunden +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Handy beim Baden gestohlen

Limburg (ots)

1. Mann verletzt aufgefunden,

Limburg, Bahnhof Limburg, Donnerstag 18.06.2026

(je)Am Donnerstagnachmittag wurde in Limburg ein Mann verletzt aufgefunden. Er lag stark alkoholisiert im Bereich des Bahnhofs und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Ursachen der Verletzungen sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

2. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Weinbach, Hauptstraße, Donnerstag 18.06.2026, 07:30 Uhr bis 15:15 Uhr

(je)Am Donnerstag kam es im Ortsteil Edelsberg in Weinbach zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 07:30 Uhr und 15:15 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Hauptstraße. Es ist noch unklar, ob auch etwas entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.500 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.po lizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen.

3. Handy beim Baden gestohlen,

Limburg, Bahnhofstraße, Donnerstag 18.06.2026, 16:50 Uhr

(je)Am Donnerstagnachmittag wurde in Limburg ein Handy entwendet. Ein Mann besuchte die Badeinsel in der Bahnhofstraße. Als er gegen 16:50 Uhr ins Wasser ging, entwendeten zwei unbekannte Personen kurz darauf sein Handy im Wert von ca. 1100 Euro. Das Duo konnte wie folgt beschrieben werden: Der Mann sei etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen, habe braune Haare gehabt und sei mit einem grauen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose bekleidet gewesen. Seine Begleiterin soll weiblich, 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und dunkelblonde, ungepflegte lange Haare gehabt haben. Sie habe ein schwarzes oder graues T-Shirt und eine dunkle Jeans getragen. Beide sollen einen Rucksack mit sich geführt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

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