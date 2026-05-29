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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin von Krankenfahrstuhl angefahren und verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Krankenfahrstuhl ist eine Fußgängerin am Donnerstag, 28. Mai 2026, in Buer angefahren und verletzt worden. Die 87-Jährige aus Gelsenkirchen war gegen 12.35 Uhr zu Fuß am Springemarkt unterwegs, so wie auch eine 83 Jahre alte Gelsenkirchenerin mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die 83-Jährige dabei Gas- und Bremshebel verwechselte, woraufhin das Gefährt mit der Fußgängerin kollidierte. Die 87-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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