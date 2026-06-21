PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gefährliche Körperverletzungen und Bedrohung +++ Einbruch in Pizzeria +++ Körperverletzung auf Tankstellengelände +++ unerlaubter Waffenbesitz +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Limburg (ots)

1.

Gefährliche Körperverletzungen und Bedrohung

Limburg, Bahnhofsplatz und Neumarkt,

Samstag, 11:19 Uhr bis 12:29 Uhr

Am Samstagmittag verletzte ein 28 Jahre alter Mann mehrere Personen am Bahnhofsplatz und auf dem Neumarkt in Limburg.

Gegen 11:19 Uhr wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsplatz in Limburg gerufen. Dort hatte ein 28 Jahre alter Mann einen 27 Jahre alten Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung gegen den Kopf geschlagen. Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Innenstadt und konnte zunächst nicht ermittelt werden. Um 11:59 Uhr wurde die Polizei erneut verständigt, da der Täter zurückgekehrt war und einen 40 Jahre alten Mann mit einer Flasche sowie einen 55 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Zudem soll der Täter Personen mit einem Messer bedrohen. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Täter erneut in Richtung Neumarkt geflohen. Wie sich später herausstellte, entwendete er dort zunächst Lebensmittel aus einem Drogerie-Geschäft, bevor er erneut auf den 55 Jahre alten Geschädigten traf und mit einer Flasche und Fäusten auf diesen einschlug. Kurz darauf wurde der Täter durch hinzugeeilte Polizeibeamte widerstandslos auf dem Neumarkt festgenommen. Nach seiner Festnahme verlor er aus bislang unbekannten Gründen das Bewusstsein. Zur medizinischen Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen zum Feuerwehrgerätehaus in Limburg gefahren und von dort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 40 Jahre alte Geschädigte und der 55 Jahre alte Geschädigte wurden durch Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Geschädigte der Bedrohung und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

2.

Einbruch in Pizzeria

Limburg, Bodelschwinghstraße,

Samstag, 20.06.2026, 00:01 Uhr bis 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Pizzeria in Limburg eingebrochen.

Zwischen 00:01 Uhr und 10:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür der Pizzeria in der Bodelschwinghstraße auf. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus zwei Spielautomaten.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer 06431 / 9140-0 entgegen.

3.

Körperverletzung auf Tankstellengelände

Gemarkung Beselich, B 49, Tankstelle,

Samstag, 20.06.2026, 20:55 Uhr

(DM) Am Samstagabend gegen 20:55 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der B49 in der Gemarkung Beselich zu einer Körperverletzung.

Der 19-jährige Geschädigte sowie ein Zeuge befanden sich auf dem Gelände der Tankstelle und konsumierten dort Alkohol. Der Geschädigte legte sich auf den Boden und schlief ein. Ein unbekannter Täter trat dann an die beiden Personen heran und schlug dem am Boden liegenden Geschädigten unvermittelt ins Gesicht, wodurch dieser eine blutende Platzwunde davontrug. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter durch ein Loch im Zaun in Richtung der angrenzenden Felder.

Der unbekannte Täter war männlich, circa 180 cm groß und trug lediglich eine blaue Bermuda-Shorts.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

4.

Unerlaubter Waffenbesitz

Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße,

Sonntag, 21.06.2026, 00:30 Uhr

(DM) Im Rahmen einer Streifenfahrt trafen Beamte der Polizeistation Weilburg am Sonntag, dem 21.06.2026, um 00:30 Uhr, in der Hauptstraße in Beselich-Obertiefenbach auf ein Pannenfahrzeug. Bei der Kontrolle gab der 21-jährige Fahrzeugführer an, dass er Motoröl auffüllen müsse. Als dieser sich über den Motorraum beugte, wurde der Blick auf eine, im Hosenbund steckende, Schusswaffe frei. Diese wurde umgehend durch einen Polizeibeamten ergriffen und gesichert. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe mit vollem Magazin. Da der junge Mann nicht über die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis zum Führen der Waffe verfügte, wurde die Waffe sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

5.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hadamar-Niederhadamar, Mainzer Landstraße und Neugasse, Sonntag, 21.06.2026, 00:27 Uhr bis 00:29 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete, bis er letztlich gestoppt werden konnte.

Gegen 00:28 Uhr meldete ein Zeuge einen auffällig fahrenden Mercedes, der in der Mainzer Landstraße in Hadamar-Niederhadamar einen geparkten Pkw gestreift habe und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet sei. Eine im Nahbereich befindliche Streife der Polizeistation Limburg konnte den Pkw kurz darauf aufnehmen und gab dem Fahrzeugführer Anhaltezeichen. Der 34 Jahre alte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt zunächst unbeirrt fort und streifte in der Neugasse in Hadamar einen weiteren geparkten Pkw. Auch nach diesem Unfall setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Als er dann in eine Sackgasse einfuhr, konnte der Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert werden. Bei dem alkoholisierten Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er entlassen. Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass der Fahrzeugführer weitere Fahrzeuge streifte.

Weitere Geschädigte, mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

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