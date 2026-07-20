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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Lottogeschäft - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Kurz vor Mittag überfiel ein unbekannter Mann ein Lottogeschäft, die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und nach Zeugen.

Gegen 11:45 Uhr betrat der unbekannte, maskierte Mann das Ladenlokal an der Scharnhölzstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von einer Mitarbeiterin das Bargeld aus der Kasse. Mit dem Bargeld flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt.

Der Mann konnte lediglich als schwarz bekleidet beschrieben werden. Er trug eine Maske.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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