Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Raub auf Lottogeschäft - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Kurz vor Mittag überfiel ein unbekannter Mann ein Lottogeschäft, die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und nach Zeugen.
Gegen 11:45 Uhr betrat der unbekannte, maskierte Mann das Ladenlokal an der Scharnhölzstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von einer Mitarbeiterin das Bargeld aus der Kasse. Mit dem Bargeld flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt.
Der Mann konnte lediglich als schwarz bekleidet beschrieben werden. Er trug eine Maske.
Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.
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