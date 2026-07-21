Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Raub auf Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf einen Getränkemarkt sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen und nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen betrat ein unbekannter, maskierter Mann gegen 13:05 Uhr den Getränkemarkt an dem Söltener Landweg. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe - Beute machte er nicht. Der Unbekannte flüchtete in einem grauen Auto mit einem Recklinghäuser Kennzeichen in Richtung "Am Lipping". Die Mitarbeiterin blieb nach ersten Informationen körperlich unverletzt.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 1.70m groß

- Über 30 Jahre alt

- Dunkle, grau grüne Hose

- Schwarze, dünne Regenjacke

- Trug eine Sturmhaube und Handschuhe

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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