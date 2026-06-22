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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Videoaufzeichnungen und Ortungsfunktion führen zu Tatverdächtigem

Ludwigslust (ots)

Nach dem Diebstahl eines Schulrucksacks am Freitagvormittag in Ludwigslust konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen im Rahmen der Ermittlungen namentlich bekannt machen.

Nach Angaben der 18-jährigen Geschädigten hatte diese ihren Schulrucksack mit Lehrbüchern, einem Apple-Tablet sowie einer Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Zahlungskarten vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes in der Käthe-Kollwitz-Straße abgestellt. Als sie kurze Zeit später vom Einkaufen zurückkehrte, stellte sie das Fehlen ihrer persönlichen Gegenstände fest.

Die Schülerin informierte daraufhin die Polizei und konnte mithilfe einer Ortungsfunktion den Standort des Tablets weiterhin im Stadtgebiet von Ludwigslust lokalisieren. Zudem war auf den vorhandenen Videoaufzeichnungen ein junger Tatverdächtiger bei der Wegnahme des Rucksacks zu erkennen.

Die entwendeten Schulbücher wurden zwischenzeitlich in einer nahegelegenen Schule abgegeben. Das Tablet konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten später in einem Gebüsch aufgefunden werden. Von der Geldbörse, den Zahlungskarten sowie dem Bargeld fehlt bislang jede Spur.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten die Personalien eines 15-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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