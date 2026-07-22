Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/ Datteln: Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte in der vergangenen Nacht einen Mann aus Coesfeld stellen, der zuvor mit seinem Auto vor dem Streifenwagen geflüchtet war. Die Kontrolle endete mit einer Blutprobe und mehreren Anzeigen.

Gegen 03:30 Uhr war der Streifenwagen auf der Henrichenburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Henrichenburger Straße/ Recklinghauser Straße wurden die Beamten auf einen entgegenkommenden Autofahrer aufmerksam, der offensichtlich zu schnell unterwegs war und einen LKW überholte. Als die Polizisten den Streifenwagen wendeten, um das Fahrzeug anzuhalten, gab der Mann hinter dem Steuer Gas. Bei seiner Flucht fuhr er über mehrere rote Ampeln und verursachte beinahe einen Unfall. Während des Einsatzes meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er gab an, auf der Bahnhofstraße in Datteln zu wohnen und beobachtet zu haben, wie ein Mann ein Auto in seiner Einfahrt parkte und dann hinter das Haus rannte. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf in einem Garten an der Castroper Straße stellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige aus Coesfeld keine gültige Fahrerlaubnis hat. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Coesfelder eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Das Auto wurde abgeschleppt und beschlagnahmt.

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