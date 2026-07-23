Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: "falsche Bankmitarbeiter" erneut erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Mutmaßliche Betrüger konnten am Mittwochnachmittag Schmuck, Bargeld und eine EC-Karte erbeuten. Gegen 15:00 Uhr klingelte das Telefon bei einer Seniorin aus Recklinghausen. Es meldete sich eine unbekannte Frau, die der Recklinghäuserin vorgaukelte, bei der Sparkasse zu arbeiten. Sie kündigte der Seniorin einen Mitarbeiter an, der gleich zu ihrer Wohnung kommen würde, um ihre EC-Karte abzuholen. Kurze Zeit später klingelte der Mann. Er nahm der Seniorin die Geldbörse aus der Hand, holte die EC-Karte heraus und steckte auch das Kleingeld ein. Anschließend schob er die Seniorin, die in der Tür zum Wohnzimmer stand, beiseite. Er nahm Schmuck aus dem Wohnzimmerschrank an sich und suchte in Schränken nach weiterem Diebesgut. Danach flüchtete er.

Personenbeschreibung:

- ca. 40-50 Jahre alt - ca. 1,55-1,60 Meter groß - schlank - Kopfbedeckung (ähnelte einem Hut) - dunkle Kleidung

Zeugen, die gestern an der Straße "Hohbrink" unterwegs waren und Angaben zu dem Vorfall machen kann, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Solche und ähnliche Betrugsfälle sind leider keine Ausnahme. Immer wieder versuchen Betrüger mit unterschiedlichen Maschen an Geld oder Wertsachen zu kommen. Seien Sie vorsichtig und reden Sie auch mit Ihren (älteren) Angehörigen über solche Betrugsversuche. Die Polizei rät:

- Geben Sie niemals ihre PIN heraus - echte Banken fragen am

Telefon nicht danach!

- Händigen Sie Ihre Bankkarte niemals an Unbekannte aus - auch

nicht, wenn vorgegeben wird, dass mit der Karte etwas nicht stimmt.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Rufen Sie im Zweifel selbst bei der Bank an - nutzen Sie dafür

die offizielle Nummer.

- Bei verdächtigen Anrufen oder Personen an der Haustür: Wählen

Sie den Notruf 110. Weitere Infos finden Sie auch hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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