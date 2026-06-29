Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Spatenstich für den Neubau der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in Siegen - #polsiwi

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Siegen / Siegen-Geisweid (ots)

Lange Zeit war es ruhig auf dem Gelände an der Geisweider Straße, an der für die Polizei ein Neubau entstehen soll.

Dies wird sich nach dem Spatenstich am heutigen Montag (29. Juni) ändern und schon bald werden die Bautätigkeiten dort starten.

Geplant wird der Bau des Gebäudes schon seit 2018. Nach einer Ausschreibungsphase erfolgte, damals noch unter den Abstands- und Hygienebedingungen der Coronapandemie, 2021 die Vertragsunterzeichnung mit dem Investor AREAL Gewerbeentwicklung GmbH & Co. KG (Thelen-Gruppe), die ihren Sitz in Essen haben.

Landrat Andreas Müller führte bei seinen Grußworten vor dem Spatenstich aus, warum es dann zu Verzögerungen kam, denn eigentlich sollte der Umzug in das Gebäude bereits 2024 erfolgt sein: "Nach Corona sollte es tatkräftig losgehen, da der Einzug im Frühjahr 2024 geplant war. Doch dann kam der Ukraine-Krieg. Ich glaube, jeder, der damals einen Bau plante, musste schnell feststellen, dass Bau- und Materialkosten in die Höhe gingen und eine Zeitplanung genau das war - nämliche eine theoretische Planung. Davon blieben wir und der Investor, gerade bei einem so anspruchsvollen und komplexen Projekt, natürlich ebenfalls nicht verschont".

Es folgten viele Gespräche im Rahmen der Nachverhandlung. Hinzu kamen weitere Anforderungen, die eine Nachjustierung des Gebäudeentwurfs erforderlich machten. Auch umweltorientierte Gesichtspunkte wie die Umleitung des Verlaufes des Sohlbaches oder die Prüfung der Ausweitung von Photovoltaik-Anlagen im Dachbereich benötigten entsprechenden Zeitansatz.

In der Summe führte dies zu den zeitlichen Verzögerungen. Mit dem Spatenstich beginnt aber nun auch sichtbar das Bauprojekt.

Innenminister Herbert Reul ließ es sich nicht nehmen und begleitete ebenfalls die Veranstaltung, zu der unter anderem zahlreiche Vertreter aus Reihen der Polizei Nordrhein-Westfalen sowie aus der Politik gekommen waren. "Ein wichtiges Zeichen, welches auch die Wertschätzung, die Sie als Dienstherr Ihrer Polizei grundsätzlich und auch den kleineren Polizeibehörden entgegenbringen, zum Ausdruck bringt", befand Landrat Müller.

Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herr Herbert Reul führte weiterhin aus: "In den vergangenen Jahren haben wir in Nordrhein-Westfalen beim Thema "Polizeigebäude" deutlich an Tempo zugelegt. Deshalb ist es gut, dass wir hier im Stadtteil Geisweid endlich den Startschuss für den Bau des neuen Polizeigebäudes geben können. Auf über 10.000 m² entsteht ein moderner Standort, der alles an einem Ort vereint. Unsere Polizei leistet jeden Tag wichtige Arbeit für unsere Sicherheit und verdient ein vernünftiges und modernes Gebäude, das den Anforderungen der Zukunft gerecht wird."

Landrat Andreas Müller bedankte sich Herrn Reul, der sich immer für den Neubau in Siegen stark gemacht hatte. Zudem galt der Dank auch allen beteiligten Stellen, Behörden und Menschen, dass trotz dieser Schwierigkeiten das Bauvorhaben positiv begleitet wurde und das Bauprojekt auch aktiv in die Umsetzung gelangt. "Das war bei einem solch ambitionierten Bauvorhaben keine Selbstverständlichkeit", betonte Andreas Müller.

Dass das Bauvorhaben ausgeführt wird, dafür zeichnet sich die Thelen-Gruppe als Investor verantwortlich. Herr Wolfgang Thelen, der ebenfalls am Spatenstich teilnahm, führte aus: "Mit dem heutigen Spatenstich beginnt die sichtbare Umsetzung eines Projekts, das weit über ein Gebäude hinausgeht. Hier entsteht ein moderner Standort für Sicherheit, Verlässlichkeit und öffentliche Daseinsvorsorge. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen einen Beitrag zur Zukunft der Region Siegen-Wittgenstein leisten zu dürfen."

Ebenfalls beim Spatenstich vertreten war der Bürgermeister der Stadt Siegen, Herr Tristan Vitt. Er betonte die große Bedeutung des Spatenstichs, den er als "weiteren Baustein für eine gute, sichere Zukunft unserer Stadt und insbesondere für den Stadtteil Geisweid" bezeichnete und erläuterte, dass das Projekt auch für die enge Partnerschaft zwischen Polizei, Stadt und allen Sicherheitsakteuren stehe. "Allen Verantwortlichen bei Land und Kreis wünsche ich einen zügigen und unfallfreien Verlauf der Baustelle", so Bürgermeister Tristan Vitt abschließend.

Wie geht es nun weiter?

Mit dem Spatenstich beginnt das Bauvorhaben nun auch sichtbar. Der Bauherr rechnet damit, dass das Bauprojekt in rund zwei Jahren abgeschlossen ist und an der Geisweider Straße 10.239 qm neue Nutzfläche für die Polizei in Siegen und den Bürgerinnen und Bürgern als Dienst- und Anlaufstelle zur Verfügung stehen.

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