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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeugen nach Waldbrand gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Rande der Haard - in Flaesheim - hat es am frühen Mittwochabend gebrannt. Nach ersten Schätzungen war eine Fläche von etwa 800 Quadratmetern betroffen, in der Nähe der Straße "Zum Dachsberg". Die genaue Brandursache ist noch unklar. Ermittelt wird wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung, möglicherweise durch eine brennende Zigarette verursacht. Der Band konnte recht schnell von der Feuerwehr gelöscht werden, da Passanten das Feuer frühzeitig (gegen 17.30 Uhr) entdeckt und gemeldet hatten. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Kripo zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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