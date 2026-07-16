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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann belästigt Mädchen - Tatverdächtiger und Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen aus Herten ist am Mittwochnachmittag von einem unbekannten Mann angesprochen und sexuell belästigt worden. Der Mann konnte recht gut beschrieben werden - mit dieser Beschreibung wird jetzt nach dem Unbekannten gesucht. Auch Zeugen, die zur Tatzeit in der Nähe waren, werden gebeten, sich zu melden, da sie möglicherweise wichtige Angaben machen können.

Das Mädchen war gegen 15.05 Uhr auf der Langenbochumer Straße (Nähe Hof Wessels) unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann die 9-Jährige angesprochen und gefragt, ob sie zusammen spielen wollten. Das Mädchen reagierte richtig, sagte "nein" und ignorierte den Mann. Kurz danach soll er sie erneut angesprochen und dabei seinen erigierten Penis gezeigt haben. Das Mädchen lief daraufhin nach Hause. Anschließend ging die Mutter mit dem Kind zur Polizei, um den Fall anzuzeigen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt (zwischen 35 und 45 Jahre), schlanke Figur, sprach hochdeutsch und ist offenbar Raucher. Bekleidet war er mit einer blauen langen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Basecap.

Wer gegen kurz nach 15 Uhr im Bereich der Langebochumer Straße unterwegs war und Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Kripo zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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