Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Dreister Raub auf Herner Straße - Polizei warnt vor "Kettentrick"

Ein Dokument

Recklinghausen (ots)

Eine 74-Jährige Frau aus Castrop-Rauxel wurde am Dienstagmittag überfallen - erbeutet wurde die Goldkette der Seniorin. Die Polizei warnt hiermit vor dem sogenannten "Kettentrick", der aktuell wieder häufiger auftritt.

Die Seniorin war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Herner Straße unterwegs als plötzlich ein Auto neben ihr hielt. Eine kräftige Frau stieg aus, riss der Dame unvermittelt die Goldkette vom Hals und soll ihr stattdessen eine andere Kette sowie ein Armband entgegen geworfen haben. Danach wollte die unbekannte Frau auch noch das Armband der Seniorin erbeuten - und riss daran. Die 74-Jährige konnte das verhindern. Die Täterin flüchtete daraufhin in das wartende Auto, in dem insgesamt vier Personen (drei Männer und die Frau) gesessen haben sollen.

Die Masche des "Kettentricks" ist nicht neu, kommt aber zuletzt auch bei uns leider häufiger vor. Bei der perfiden Masche wird hochwertiger Schmuck oft unbemerkt durch wertlosen Modeschmuck ersetzt. Dass der Schmuck entgegen geworfen wird, ist eher unüblich. Die Kette und das Armband, die der Seniorin entgegengeworfen wurden, konnten von der Polizei sichergestellt werden. Die 74-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, erlitt aber einen (leichten) Schock.

Die Tatverdächtigen wurden von der Geschädigten lediglich als kräftig bzw. dick beschrieben. Eine genauere Personenbeschreibung war nicht möglich.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gestern gegen 13:45 Uhr auf der Herner Straße beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. den Insassen geben können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Der "Kettentrick" ist eine Masche, bei der Kriminelle gezielt ältere Menschen mit sichtbarem Schmuck ansprechen, oft unter einem Vorwand wie einer Wegbeschreibung. Durch Ablenkung und körperliche Nähe wird der echte Schmuck gegen wertlosen Modeschmuck ausgetauscht oder wie in diesem Fall geraubt.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch bei ungewollter körperlicher Nähe durch Fremde - Lassen Sie sich nicht von übertriebener Freundlichkeit oder Dankbarkeit ablenken - Bewahren Sie wertvollen Schmuck nicht offen sichtbar auf - Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf unter der Tel. 110 an

Im Anhang befindet sich außerdem ein Flyer zum "Kettentrick" - der Flyer und weitere Infos finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell