Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter verschafften sich am Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße In der Kemnade. Zunächst wurde die Hauseingangstür aufgehebelt. Danach öffneten die Unbekannten die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung. In mehreren Räume wurden diverse Schränke durchwühlt. Anschließend flüchteten die Täter unter anderem mit Schmuck. Ein Zeuge machte Angaben zu einem auffälligen älteren Auto, welches mit zwei männlichen und einer weiblichen Person besetzt gewesen ist. Es könnte sich hierbei um einen älteren silbernen Opel Corsa gehandelt haben. Eine Kamera konnte die Unbekannten bei der Tat erfassen. Dabei könnte es sich um die Personen handeln, welche im Opel saßen.

Personenbeschreibung:

1.Person

- männlich

- kräftige Statur

- weißes T-Shirt

- helle Jeans

2. Person

- männlich

- schulterlange dunkle Haare

- weißes T-Shirt

- kurze dunkle Hose

3. Person

- weiblich

- kräftige Statur

- dunkle Bekleidung (vermutlich Rock)

Marl:

An der Mühlenstraße ist es zu einem Einbruch in einem Zweifamilienhaus gekommen. Am Montag zwischen 7 Uhr - 16 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Garten verschafft. Zunächst wurde versucht ein Wohnzimmerfenster gewaltsam zu öffnen. Nachdem die Unbekannten es nicht schafften, entglasten sie die Wohnzimmertür. Die Erdgeschosswohnung wurde durchsucht. Anschließend durchsuchten sie noch die zweite Wohnung. Sie flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

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