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POL-RE: Haltern am See: Handtasche aus Auto gestohlen und direkt Geld abgehoben - Fahndung mit Foto

POL-RE: Haltern am See: Handtasche aus Auto gestohlen und direkt Geld abgehoben - Fahndung mit Foto
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Tatverdächtigen. Der Frau wird vorgeworfen, mit einer gestohlenen EC-Karte am Bankautomaten Geld abgehoben zu haben. Kurz zuvor wurde die Handtasche - samt Geldbörse und der EC-Karte - aus einem Auto gestohlen, das an der Granatstraße geparkt war. Nur wenige Minuten später wurde die EC-Karte benutzt. Dabei sind Fotos entstanden, mit denen jetzt nach einer unbekannten Frau gesucht wird. Weitere Infos und das Foto sind im Fahndungsportal zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/209696

Wer die Person auf dem Foto erkennt oder nähere Angaben machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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