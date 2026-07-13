PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Litauen: Gesuchte 17-Jährige an die deutschen Behörden ausgeliefert

Recklinghausen (ots)

Die gesuchte 17-Jährige aus Castrop-Rauxel, die wegen dringenden Verdachts des Mordes gesucht wurde und nach intensiven Ermittlungen am 19.06.2026 in Litauen festgenommen worden ist, ist in der letzten Woche an die deutschen Behörden ausgeliefert worden.

Ihr wurde am 09. Juli 2026 der bestehende Haftbefehl verkündet und sie wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Weitere Informationen zur Festnahme: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6299435

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Medientelefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren