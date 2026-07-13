Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Litauen: Gesuchte 17-Jährige an die deutschen Behörden ausgeliefert

Recklinghausen (ots)

Die gesuchte 17-Jährige aus Castrop-Rauxel, die wegen dringenden Verdachts des Mordes gesucht wurde und nach intensiven Ermittlungen am 19.06.2026 in Litauen festgenommen worden ist, ist in der letzten Woche an die deutschen Behörden ausgeliefert worden.

Ihr wurde am 09. Juli 2026 der bestehende Haftbefehl verkündet und sie wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Weitere Informationen zur Festnahme: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6299435

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