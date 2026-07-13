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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kradfahrer flüchten vor Polizei - vorläufige Festnahme

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte wollten am Freitagabend die zwei Fahrer von Krafträdern kontrollieren. Die beiden gaben Gas, konnten aber gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 23:15 Uhr fielen die beiden Motorräder der Besatzung eines Streifenwagens im Bereich Bozener Straße/Bruchweg auf - an beiden Fahrzeugen waren keine Kennzeichnen angebracht. Die Fahrer gaben Gas und versuchten sich der Kontrolle durch stark überhöhte Geschwindigkeit zu entziehen. Die Fahrer flüchteten in Richtung Salentinstraße und Westfalenstraße. Unter anderem fuhren sie mehrfach bei Rotlicht über Ampeln. Kurzzeitig wurden die Fahrzeuge aus den Augen verloren, konnten aber zeitnah im Bereich der Halde Hoheward wieder festgestellt werden.

Mit Hilfe mehrerer Streifenwagen konnten die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Halde vorläufig festgenommen werden. Einer der beiden leistete Widerstand - dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 18-Jährige aus Recklinghausen. Einer der Tatverdächtigen ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beide Fahrzeuge sind weder versichert, noch zugelassen.

An dem Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Gegen die beiden jungen Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet: Verbotenes Fahrzeugrennen, Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung, Fahren ohne Pflichtversicherung, Widerstand gegen Polizeibeamte, außerdem wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die Polizei stellte beide Fahrzeuge, die Handys und eine Helmkamera sicher. Der Führerschein des 18-Jährigen blieb ebenfalls bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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