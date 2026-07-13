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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/Marl/Kreis Coesfeld: Raub auf Senioren - Auto entwendet - zweiter Raub im Kreis Coesfeld

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer überfielen am Freitagnachmittag einen Senioren in seinem Haus. Als Beute nahmen sie dessen Auto, Handy und Geldbörse mit.

Der Mann hatte zuvor Geld an einem Geldautomaten in Waltrop abgehoben. Gegen 13:30 Uhr klingelten zwei Unbekannte an der Haustür des Mannes an der Lauenburger Straße und verwickelten ihn in ein Gespräch. Ob die Täter ihn beim Abheben des Geldes beobachtet hatten, ist noch unklar. Im weiteren Verlauf drängten die Männer den Waltroper ins Haus und gingen ihn körperlich an. Anschließend bedrohte einer der beiden Täter den Mann mit einer Schusswaffe. Die beiden Unbekannten forderten die EC-Karte samt PIN. Nachdem der Waltroper die Herausgabe verweigerte, sperrten sie den Mann in einem Kellerraum ein und flüchten mit der Beute. Der Senior konnte durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen.

Das Fahrzeug des Waltropers wurde im weiteren Verlauf am Sonntag bei einen Raub auf einen Pizzaboten im Raum Coesfeld eingesetzt. Die entsprechende Pressemeldung der Polizei Coesfeld finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6313680

Nach der Flucht aus dem Kreis Coesfeld konnte das Auto am Sonntagnachmittag an der A43 (Rastplatz Brinkfortsheide) aufgefunden werden. Aus dem Auto flüchteten mehrere Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Zur Suche nach den Tatverdächtigen im Umfeld des Rastplatzes setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Suche nach den Tatverdächtigen und die Ermittlungen dauern an.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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