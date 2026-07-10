Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vielversprechende Hinweise nach Zeugenaufruf

Recklinghausen (ots)

Kurz nach der Veröffentlichung einer Pressemeldung, bei der nach Zeugen gesucht wurden, die eine Unfallflucht auf der Horster Straße beobachtet haben, ist die Aufklärung des Falls ein Stück näher gerückt. Ein Zeuge hat sich gemeldet, er hatte den Originalzettel des vermutlichen Verursachers abfotografiert - und wohl auch den Unfall mitbekommen. Es ist weiter davon auszugehen, dass der Zettel mit den vermeintlich richtigen Daten ausgetauscht wurde. Wer das getan hat, ist noch unklar. Der Inhalt des abfotografierten Zettels weicht von dem vorgefundenen Zettel ab. Die jetzt vorliegenden Daten werden derzeit geprüft - die Ermittlungen zum Halter bzw. Fahrer des Fahrzeugs dauern an. Dieser Fall zeigt, wie wichtig Zeugenangaben sein können - deshalb auch an dieser Stelle ein Dank an die Bevölkerung. Bei dem Unfall in der Nacht auf Mittwoch war rund 4.000 Euro Sachschaden entstanden.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6311455

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