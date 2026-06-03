Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Unbekannte überfallen Juwelier und flüchten - Zeugen und Zeuginnen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (3. Juni, 10:10 Uhr) überfielen zwei unbekannte Männer ein Juweliergeschäft auf der Weseler Straße.

Die Unbekannten bedrohten eine Angestellte (38) mit einer Schusswaffe, fesselten sie, entwendeten Schmuck und flüchteten mitsamt der Beute vom Tatort.

Die Tatverdächtigen sollen circa 1,80 Meter groß und ungefähr 20 Jahre alt sein. Sie trugen schwarze Kleidung und hatten eine Kapuze auf.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu den Verdächtigen oder dem Verbleib der Beute machen können. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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