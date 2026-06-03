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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Alkoholisierte Frau greift Polizeibeamten bei Ticketkontrolle an

Duisburg (ots)

Eine 48-jährige Frau griff am Dienstagvormittag (2. Juni, 9:50 Uhr) im Bereich der Krefelder Straße einen Polizisten an, der eine Ticketkontrolle der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) unterstützte.

Die alkoholisierte Frau zeigte sich über die stattfindende Kontrolle derart verärgert, dass sie die eingesetzten Polizeibeamten lautstark anschrie. Im weiteren Verlauf schlug sie einem Polizisten gegen den Unterarm. Als die Einsatzkräfte einschritten, ging die 48-Jährige erneut mit erhobenen Fäusten auf den Beamten zu und traf ihn im Gesicht sowie an der Brust.

Die Duisburgerin wurde daraufhin fixiert und zur Polizeiwache Rheinhausen gebracht. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg und auf richterliche Anordnung entnahm ein Arzt der 48-Jährigen eine Blutprobe.

Nachdem sich ihr Gemütszustand beruhigt hatte, durfte die Frau die Wache wieder verlassen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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