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Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Raub mit Messer auf dem Dellplatz - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Ein 24-Jähriger geriet am Montagabend (1. Juni, 19:10 Uhr) in einer Pizzeria auf dem Dellplatz mit einem ihm bekannten Mann in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der bis dato Unbekannte im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer gezogen und den 24-Jährigen damit verletzt haben. Anschließend soll er Bargeld an sich genommen und die Flucht ergriffen haben.

Der 24-Jährige verfolgte den Flüchtigen, woraufhin es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei soll das Messer erneut zum Einsatz gekommen sein. Der Mann setzte seine Flucht anschließend in Richtung Grünstraße fort.

Der Duisburger erlitt leichte oberflächliche Verletzungen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort konnte er entlassen werden.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
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https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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