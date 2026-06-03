Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn/Obermeiderich: Drogendealer hochgenommen

Duisburg (ots)

Am Montagabend (1. Juni, 20:58 Uhr) beobachteten Polizisten an der Harnackstraße ein Duo, welches den Anschein erweckte, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Als der 57-Jährige dann auf sein Fahrrad stieg und in Richtung seiner Wohnanschrift fuhr, kontrollierten die Beamten ihn und fanden bei seiner Durchsuchung Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Dort fanden die Einsatzkräfte neben Betäubungsmitteln auch sein Handy. Sie stellten beides sicher und leiteten ein weiteres Strafverfahren ein.

Die Polizisten ermittelten infolge der Durchsuchung zudem einen 40-jährigen Meidericher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Duisburg einen weiteren Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnanschrift. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben verdächtigen Chemikalien und einer großen Menge Verpackungsmaterialien ein Luftgewehr, Messer, verschreibungspflichtige Medikamente, eine vierstellige Summe Bargeld und ein Handy - sie stellten alles sicher und nahmen den Duisburger vorläufig fest.

Nun müssen sich die beiden Männer mit Strafverfahren auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen.

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