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Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Einbrecher-Trio gestellt

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche versuchten am Dienstagabend (2. Juni, 20:58 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus an der Regenbergastraße einzubrechen. Sie ergriffen die Flucht, weil eine 32-Jährige die Haustür aufriss und die Einbrecher anschrie. Zuvor hörte sie Geräusche an der Haustür und sah die drei verdächtige Personen durch das Milchglas ihrer Haustür. Die Unbekannten rannten in Richtung Gerhardstraße.

Die Duisburgerin beschrieb den alarmierten Einsatzkräften die Einbrecher und informierte ihren Schwager. Kurz vor 22 Uhr meldete sich der 38-Jährige bei der Polizei, dass er infolge der Personenbeschreibung seiner Schwägerin die drei mutmaßlichen Einbrecher verfolgen würde und sich diese im Bereich der Von-der-Mark-Straße befinden würden. Er schilderte den Polizisten, dass er zudem beobachtet habe, wie die drei in ein Mehrfamilienhaus an der Bronkhorststraße eingebrochen sind.

Die Beamten kontrollierten das Trio und fanden bei der Durchsuchung mögliche Beweismittel. Darunter auch Einbruchswerkzeug und Handschuhe - sie stellten alles sicher. Die drei Minderjährigen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.

An der Bronkhorststraße stellten die Einsatzkräfte drei aufgebrochene Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus fest. Die Beamten schrieben mehrere Strafanzeigen - unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Nun muss sich das Trio mit den Strafverfahren auseinandersetzen. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 14 dauern an.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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