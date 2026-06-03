Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Ermittlungen nach schwerem Raub

Duisburg (ots)

Ein Anwohner (38) verständigte in der Nacht zu Dienstag (2. Juni, 02:15 Uhr) die Polizei, weil er eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Bergiusstraße/Fabrikstraße zwischen mehreren Personen beobachtete.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stießen sie auf mehrere Personen - darunter auch auf einen 31-jährigen Verletzten. Der Mann (31) schilderte den Beamten, dass mehrere Männer und eine Person mit Hund auf ihn zugekommen seien und plötzlich auf ihn eingeschlagen hätten unter Verwendung einer Eisenkette. Nachdem er erheblich geschlagen und getreten worden sein soll, sollen die Personen ihm seine Brusttasche mit einer höheren Bargeldsumme abgenommen haben. Sodann sollen einige von ihnen die Flucht ergriffen haben - darunter auch die Person mit dem Hund.

Die Polizisten identifizierten nach erfolgter Befragung des Geschädigten sowie auch weiterer Zeugen mindestens zwei mutmaßliche Tatverdächtige (38 und 39 Jahre). Der 38-Jährige war im Besitz der Eisenkette. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er schilderte, dass der 31-Jährige ihn zuerst körperlich angegriffen habe.

Der 31-jährige Verletzte wurde erheblich verletzt und daher stationär behandelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 38-Jährigen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

Nun müssen sich die Beteiligten mit dem Strafverfahren auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat sowie zu den flüchtigen Personen - insbesondere zu der Person mit dem Hund - machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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