Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Gesprengter Zigarettenautomat - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Am frühen Freitagmorgen, 10. Juli, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Luisenstraße in Dorsten-Holsterhausen. Laut einem Zeugen machten sich zwei Personen gegen 4 Uhr an dem Automaten zu schaffen - dann habe es einen Knall gegeben und der Automat habe gequalmt. Person 1 sei dunkel gekleidet gewesen, Person 2 habe einen weißen Pullover mit Kapuze getragen. Beide Personen flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Holsterhausen.
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800/2361 111 entgegen.
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Hendrik Matena
Medientelefon: 02361 55 2979
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