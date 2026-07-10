Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Recklinghausen (ots)
An der Kreuzung Dortmunder Straße/Esseler Straße sind am Donnerstagnachmittag ein Auto- und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 64-jährige Motorradfahrer aus Herne wurde dabei schwer verletzt, der 62-jährige Autofahrer aus Gelsenkirchen erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Autofahrer gegen 16.35 Uhr von der Esseler Straße geradeaus über die Kreuzung in Richtung Oer-Erkenschwick. Gleichzeitig kam der Motoradfahrer von links, er war auf der Dortmunder Straße unterwegs und wollte offenbar auch geradeaus weiterfahren. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde von einem speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahme-Team (VU-Team) übernommen. Die Kreuzung musste in alle Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern noch an.
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