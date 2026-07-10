Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Brände in der Haard - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Haard - im Bereich Buschstraße - hat es am Donnerstagabend an mehreren Stellen gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Brände vermutlich gelegt worden. Dank Zeugenhinweisen und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr hat die Brände gelöscht, verletzt wurde niemand. Ein Mann hatte sich verdächtig verhalten, er konnte noch in der Haard von der Polizei gestellt werden. Der 28-Jährige aus Castrop-Rauxel wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

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