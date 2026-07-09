Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht - in zwei Fällen nutzten die Einbrecher gekippte Fenster

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Westerholtstraße wurde zwischen Mittwochvormittag und Mittwochmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über ein gekipptes Fenster herein, anschließend durchsuchten sie die Räume auf beiden Etagen. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Gold-Münzen.

Datteln:

Auf der Wittener Straße wurde am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden von einer Kamera aufgezeichnet, weshalb es auch Personenbeschreibungen gibt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, die Einbrecher hinterließen aber eine zerstörte Glasscheibe und eine beschädigte Holzplatte. Die Tatzeit kann auf 20.20 Uhr bis 20.40 Uhr eingegrenzt werden. Beschreibung der Männer: 1) etwa 30 bis 45 Jahre alt, ca. 1,80m groß, kräftig, Glatze und Bart, bekleidet mit einer "Camouflage-Hose", schwarzem T-Shirt mit weißen Aufdruck von Adidas, weißen Turnschuhen mit schwarzen Streifen. Er hatte mehrere Tätowierungen an den Armen und am Kopf. 2) etwa 30 bis 45 Jahre alt, ca. 1,90m groß, schlank, bekleidet mit einer hellen Jeans, grauem T-Shirt mit Aufdruck, dunklen Schuhen und Cappie.

Marl:

Heute Vormittag (Donnerstag) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Hülsdauer Straße eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen 8.50 Uhr und 10.05 Uhr.

Waltrop:

Am Mittwochvormittag sind unbekannte Täter in ein Haus auf der Stettiner Straße eingebrochen. Die Täter nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster, um ins Gebäude zu kommen. Danach wurden die beiden miteinander verbundenen Wohneinheiten durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Einbrecher mit Schmuck und Bargeld flüchten.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und Angaben zu den Einbrüchen machen können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Die Polizei rät, beim Verlassen der Wohnung bzw. des Hauses immer alle Fenster zu schließen. Gekippte Fenster sind einfacher aufzuheben als geschlossene Fenster - und werden von Einbrechern gerne genutzt, um schnell ins Haus zu gelangen. Auch wenn Sie nur kurz Ihr Zuhause verlassen, schließen Sie die Haustür ab (möglichst zweifach) und versichern Sie sich, dass alle Fenster richtig zu sind. Mehr zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auch hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/wohnungseinbruchs-radar

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell