Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: "PräsenzPlus" mit Mobiler Wache und Radstaffel

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei setzt auch in der kommenden Woche auf Präsenz und Bürgernähe. Mit der Mobilen Wache und der Radstaffel sind Beamtinnen und Beamte an mehreren Standorten im Einsatz.

Die Mobile Wache der Polizei macht in der kommenden Woche Station in Bottrop, Recklinghausen und Marl. Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit, mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen oder auch direkt Anzeigen zu erstatten.

Die Termine im Überblick:

- Montag, 13. Juli: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr) - Mittwoch, 15. Juli: ZOB Recklinghausen (10 bis 13 Uhr) - Mittwoch, 15. Juli: Marl Hüls (14 bis 18 Uhr) - Mittwoch, 15. Juli: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr)

Außerdem kommt auch in der kommenden Woche die Radstaffel der Polizei Recklinghausen zum Einsatz - ein flexibles Einsatzmittel, das es ermöglicht, dort präsent zu sein, wo Streifenwagen nur schwer hinkommen. Die Beamtinnen und Beamten sind am Dienstag, 14. Juli, von 9 bis 13 Uhr in Haltern am See unterwegs.

Hinter den Einsätzen steht das neue, ausgebaute Konzept "PräsenzPlus" der Polizei Recklinghausen. Ziel ist es, sichtbar zu sein, Bürgernähe zu leben und niedrigschwellige Ansprechpartner für alle Anliegen zu bieten. Dadurch soll das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig gestärkt werden.

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