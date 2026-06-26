Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 33-jähriger Mann, der in der Nacht zum Freitag mit seinem Pedelec auf einem Radweg in der Äußeren Ailinger Straße Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, ignorierte er die Anhaltezeichen und versuchte zu flüchteten. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte die Streife starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 33-Jährige musste sein Pedelec stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Salem / Bermatingen

Unfallflucht mit gestohlenem Auto

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag bei Bermatingen einen VW-Bus gestohlen und wenig später bei Neufrach Unfallflucht begangen. Beim Wenden in einem Hinterhof in der Wieldorfer Straße prallte der 29-Jährige mit dem VW gegen einen dort abgestellten Anhänger und fuhr trotz Aufforderungen von Zeugen, stehen zu bleiben, davon. Insgesamt dürfte bei dem Unfall Sachschaden von über 3.000 Euro entstanden sein. Eine Streife des Polizeipostens Salem stoppte den Flüchtigen kurz drauf und nahm in vorläufig fest. Wie sich bei der Kontrolle herausstelle, hatte der 29-Jährige den Wagen rund eine Stunde zuvor gestohlen, als dessen Fahrer mit dem Entladen des VWs beschäftigt war. Darüber hinaus stand der Verdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik anordneten. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Da der Wagen weitere frische Schäden aufweist, die nicht mit der Unfallflucht bei Neufrach in Einklang zu bringen sind, bittet der Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/8269-0 um Hinweise zu möglichen weiteren Unfällen mit dem entwendeten Pkw.

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