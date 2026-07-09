Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Schmuck und eine Bankkarte

Recklinghausen (ots)

Am frühen Mittwochabend ist eine Seniorin auf der Straße Im Rosendahl auf eine Betrugsmasche reingefallen. Ein "Falscher Polizeibeamter" rief die Dame an und fragte nach Wertgegenständen. Kurze Zeit später klingelte ein unbekannter Täter an ihrer Haustür und wollte Schmuck und die Bankkarte sehen. Nachdem die Seniorin den PIN der Bankkarte nicht herausgegeben hat, verließ der Mann das Haus mit Schmuck und der Karte. Anschließend erhielt sie einen weiteren Anruf, dort wurde erneut nach dem PIN gefragt, richtigerweise gab die Frau ihre Daten nicht raus.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 20 - 30 Jahre alt

- Etwa 1.80m groß

- Normale Statur

- Dunkle kurze Haare

- Trug ein dunkles T-Shirt mit einem unbekannten Schriftzug

- Trug eine dunkle lockere Hose

Zeugen, die zwischen 17 Uhr - 19 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

Die Polizei warnt vor diesen oder ähnlichen Betrugsmaschen. Es werden keine Hausbesuche zwecks Betrachtung von Wertgegenständen durchgeführt. Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonal den Dienstausweis und lassen sie sich Zeit bei der Prüfung. Wenn Zweifel besteht, dann rufen Sie die Behörde über die Ihnen bekannte Nummer an - nutzen Sie nicht die Nummer vom Besucher.

Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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