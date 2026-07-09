Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem etwas ungewöhnlichem Fall nach Zeugen und nach einem Autofahrer, der zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Auto an der Horster Straße angefahren haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann nach dem Unfall einen Zettel mit seinen mutmaßlichen richtigen Daten an der Windschutzscheibe hinterlassen haben. Als die Fahrerin des beschädigten Autos (etwa 4.000 Euro) zu ihrem Fahrzeug kam, steckte ein Zettel an der Heckscheibe. Darauf befanden sich falsche bzw. unlesbare Daten. Daher ist es möglich, dass der Zettel ausgetauscht wurde.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0800/2361 111 entgegen.

Wenn Sie einen Verkehrsunfall verursachen und der andere Beteiligte nicht vor Ort sein sollte, dann rufen Sie die Polizei unter der 110 an. Das hinterlassen Ihrer Daten auf einem Zettel reicht in solch einem Fall nicht aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell