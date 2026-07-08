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POL-RE: Recklinghausen: Fahrradstaffel der Polizei ahndet Verstöße - PräsenzPlus

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradstaffel der Polizei ahndet Verstöße - PräsenzPlus
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Recklinghausen (ots)

Radfahrer, Fußgänger und Menschen auf E-Scootern standen gestern im Fokus der Fahrradstaffel der Recklinghäuser Polizei. Die Polizeibeamtinnen und Beamten waren auf den Fahrrädern in den Bereichen ZOB, Innenstadt, Neumarkt und auf der Fahrradtrasse unterwegs. Zwischen 09 Uhr und 12 Uhr kontrollierte die Fahrradstaffel zehn Personen und überprüfte acht Fahrräder. In zwei Fällen mussten Verwarngelder gezahlt werden.

Die Kräfte der Fahrradstaffel kamen außerdem oft ins Gespräch mit den Menschen in Recklinghausen. Viele Recklinghäuser zeigten ein großes Interesse an dem Einsatz und nutzten die Gelegenheit, um mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Die Polizei Recklinghausen plant regelmäßig den Einsatz der Fahrradstaffel, als Ergänzung zu den Einsatzmitteln des täglichen Dienstes. Dabei handelt es sich um einen Baustein des Präsenzkonzeptes "PräsenzPlus". Die Fahrradstaffel erreicht auch Bereiche in der Stadt, die mit Streifenwagen nur schwer zu erreichen sind.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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