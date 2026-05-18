POL-WES: Kamp-Lintfort - mehrere Körperverletzungsdelikte auf der Vatertagskirmes
Kamp-Lintfort (ots)
Am vergangenen Wochenende kam es auf der Vatertagskirmes zu vier Körperverletzungsdelikten. Nach bisherigen Ermittlungen wurden bei den Auseinandersetzungen unter anderem Pfefferspray sowie ein Schlagstock eingesetzt. Die betroffenen Personen erlitten hierbei lediglich leichte Verletzungen.
In allen Fällen handelte es sich um Auseinandersetzungen zwischen Einzelpersonen, die weiteren Kirmesbesucher waren nicht in Gefahr. Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zu den Hintergründen der Taten sowie der möglichen Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen noch an.
SW/
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