Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Imsum - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Imsum. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30.06./01.07.2026) kam es an der Wurster Landstraße Ecke Rosenpatt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei vermutlich beim Wenden oder Rangeieren einen geparkten PKW auf dem Gelände einer ehemaligen Raststätte. Zwei an der Ortsdurchfahrt zur Abholung bereitgestellte Papiertonnen wurden ebenfalls beschädigt.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich vermutlich um ein Fahrzeug mit hoher, überstehender Ladekante gehandelt hat.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer, dem Fahrzeug oder den Unfallumständen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

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